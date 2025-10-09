Клебо признался, что скучает по конкуренции с россиянами

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Я в некотором смысле скучаю по той конкуренции и тем сражениям, что у нас были. Именно поэтому я считаю, что не стоит смешивать политику и спорт», — приводит слова Клебо Aftonbladet.

28 сентября канал TV2 сообщил, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) была близка к тому, чтобы вернуть россиян на международные соревнования. Организация рассчитывала принять решение в пользу их допуска на заседании в сентябре, однако оно было отложено из-за полярных мнений ряда руководителей FIS.

Спортсмены из России отстранены от соревнований FIS с марта 2022 года.

Ранее против допуска российских спортсменов выступила норвежская лыжница Тириль Уднес Венг, а Линн Сван рассказала о готовности бойкотировать Олимпиаду-2026, если на ней будут российские спортсмены.