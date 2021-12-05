Клебо попросил передать Устюгову, что не выкладывался на 100 процентов. И подмигнул

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал итоги мужской эстафеты на домашнем этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

— Было тяжело сегодня, — признался норвежец. — Но на финише мои кондиции были хорошими. Может быть, со стороны не выглядело, что я выкладываюсь на 100 процентов. А знаете, так ему и передайте — я не выкладывался на 100 процентов (после этого Клебо подмигнул. — Прим. «СЭ».).

Клебо в составе первой сборной Норвегии выиграл эстафету, опередив россиянина Сергея Устюгова на финише на 0,2 секунды.