Клебо попросил передать Устюгову, что не выкладывался на 100 процентов. И подмигнул
Клебо попросил передать Устюгову, что не выкладывался на 100 процентов в мужской эстафете в Лиллехаммере
13:49
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал итоги мужской эстафеты на домашнем этапе Кубка мира в Лиллехаммере.
— Было тяжело сегодня, — признался норвежец. — Но на финише мои кондиции были хорошими. Может быть, со стороны не выглядело, что я выкладываюсь на 100 процентов. А знаете, так ему и передайте — я не выкладывался на 100 процентов (после этого Клебо подмигнул. — Прим. «СЭ».).
Клебо в составе первой сборной Норвегии выиграл эстафету, опередив россиянина Сергея Устюгова на финише на 0,2 секунды.
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