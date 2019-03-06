Клебо получил условный тюремный срок за ДТП

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо приговорен судом к 16 суткам тюремного заключения условно за дорожный инцидент, который произошел 12 декабря в Тронхейме. Клебо на своем автомобиле врезался в заднюю часть другой машины, которая притормозила перед пешеходным переходом, чтобы пропустить 12-летнюю девочку. В результате столкновения эта машина стукнула девочку, которая получила легкие травмы, также травму спины получил 35-летний пассажир автомобиля.

Как сообщает AFP, помимо условного срока Клебо выписан штраф в размере 10 тысяч крон, а также он лишен водительской лицензии на девять месяцев.