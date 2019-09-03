Клебо получил травму пальца ноги

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо повредил палец на ноге, сообщает VG.

Сообщается, что он получил повреждение на тренировке и вынужден был прекратить занятия. Степень серьезности повреждения пока неизвестна.

О травме Клебо рассказал в своем видеоблоге на Youtube. Он отметил, что пока не знает, избежал ли он перелома. Пока он работает на велосипеде, а остальные норвежские лыжники тренируются в обычном режиме.

22-летний Йоханнес Клебо — трехкратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, двукратный победитель Кубка мира.