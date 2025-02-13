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Лыжные гонки

13 февраля 2025, 18:38

Клебо — о Большунове: «Сложно сказать, узнал ли бы я его, если бы он был не в российской форме»

Камила Абдурахманова
корреспондент
Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо поделился своими мыслями о тренировках российского лыжника Александра Большунова.

«Сложно сказать, узнал ли бы я его, если бы он был не в российской форме... Я видел несколько фотографий, где он одет не так, как на соревнованиях. Странно видеть его в чем-то другом, кроме красного лыжного костюма», — рассказал Клебо TV2.

Большунов участвует в международном коммерческом соревновании Sudtirol Moonlight Classic в Италии.

Источник: TV2
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Александр Большунов
Йоханнес Клебо
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