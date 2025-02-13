Клебо — о Большунове: «Сложно сказать, узнал ли бы я его, если бы он был не в российской форме»
Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо поделился своими мыслями о тренировках российского лыжника Александра Большунова.
«Сложно сказать, узнал ли бы я его, если бы он был не в российской форме... Я видел несколько фотографий, где он одет не так, как на соревнованиях. Странно видеть его в чем-то другом, кроме красного лыжного костюма», — рассказал Клебо TV2.
Большунов участвует в международном коммерческом соревновании Sudtirol Moonlight Classic в Италии.
Источник: TV2
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