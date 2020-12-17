Клебо ответил на вопрос о возможном пропуске чемпионата мира

Трехкратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал информацию о том, что он может пропустить чемпионат мира по лыжным гонкам-2021.

«Для меня здоровье всегда важнее, чем спортивные достижения. Если риск будет слишком велик, то я приму необходимое решение. На сегодняшний день новости далеко не лучшие, и у меня есть ощущение, что ситуация ухудшается везде. Надеюсь, что скоро нам предоставят вакцину, потому что она мне, возможно, понадобится, чтобы выступать в ближайшие несколько лет», — приводит TV2 слова Клебо.

Чемпионат мира пройдет в Оберстдорфе (Германия) с 23 февраля по 7 марта 2021 года. Ранее сборная Норвегии пропустила этап Кубка мира в Давосе (Швейцария), а также пропустит этап в Дрездене (Германия) и многодневку «Тур де Ски» в январе 2021 года из-за эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавируса.