Клебо отказался участвовать в Кубке мира до конца года

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо пропустит гонки Кубка мира, которые запланированы до конца 2020 года. Об этом говорится в заявлении спортсмена, опубликованном в норвежских СМИ.

По словам норвежца, он не хочет рисковать из-за опасности заражения коронавирусом.

«Мы не знаем, каковы долгосрочные последствия заражения вирусом, — цитирует Клебо NRK. — Но это вирус, который поражает легкие. Вот почему я не хочу рисковать, когда моя четкая цель — чемпионат мира. Я бы не простил себе, если бы выбрал это (участие в гонках — Прим. «СЭ») вместо того, чтобы быть дома и тренироваться, хорошо провести чемпионат мира и быть в безопасности».

Клебо также отметил, что считает неправильным сейчас ездить за границу, так как это подразумевает контакт со многими людьми. Он сказал, что чувствовал волнение из-за этого, в том числе во время этапа Кубка мира в финской Руке.

Лыжник, таким образом, пропустит этапы Кубка мира в Давосе (12-13 декабря) и Дрездене (19-20 декабря). По его словам, он пока не принял решение об участии в «Тур де Ски».

24-летний Йоханнес Клебо — трехкратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и двукратный победитель общего зачета Кубка мира.