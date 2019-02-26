Клебо объяснил решение пропустить гонку на 15 км классическим стилем на ЧМ в Зеефельде

Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо объяснил решение пропустить гонку на 15 км классическим стилем в рамках чемпионата мира в Зеефельде (Австрия). Вместо него участие в старте примет Сьюр Рете.

– Я не чувствую себя готовым к гонке на 15 км в среду, – приводит VG слова Клебо. – Чтобы претендовать на высокие места, нужно быть в лучшем состоянии, но пока это не так. Я решил сосредоточиться на эстафете, которая пройдет в пятницу. Думаю, я поступил правильно, предоставив место в гонке другому человеку из нашей команды, который сейчас лучше готов.

Таким образом, Норвегию в гонке представлят Мартин Сундбю, Сьюр Рете, Дидрик Тенсет и Эмиль Иверсен. Мужской старт состоится в среду, 27 февраля​.

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