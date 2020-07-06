Клебо объяснил, почему не поздравил Большунова с победой в Кубке мира

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, почему не поздравил россиянина Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира. По его словам, причиной стало то, что сезон не удалось завершить. Заключительные этапы в Северной Америке были отменены из-за пандемии коронавируса, как и церемония награждения. Свою награду Большунов получил только в конце июня.

— Я уважаю хороших спортсменов, и Большунов — один из них, — цитирует nordicmag.info Клебо. — Я видел, как некоторые газеты пишут, что я его не поздравил с победой. Причина проста: мы так и не закончили Кубок мира в США и Канаде из-за коронавируса.