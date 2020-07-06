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Клебо объяснил, почему не поздравил Большунова с победой в Кубке мира

6 июля 2020, 08:23
Йоханнес Клебо. Фото Reuters
Йоханнес Клебо. Фото Reuters
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, почему не поздравил россиянина Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира. По его словам, причиной стало то, что сезон не удалось завершить. Заключительные этапы в Северной Америке были отменены из-за пандемии коронавируса, как и церемония награждения. Свою награду Большунов получил только в конце июня.

— Я уважаю хороших спортсменов, и Большунов — один из них, — цитирует nordicmag.info Клебо. — Я видел, как некоторые газеты пишут, что я его не поздравил с победой. Причина проста: мы так и не закончили Кубок мира в США и Канаде из-за коронавируса.

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