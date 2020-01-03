Клебо обошел Устюгова в зачете «Тур де ски». Большунов сохранил желтую майку

Россиянин Александр Большунов сохранил лидерство в зачете «Тур де ски» по итогам пяти туров. Лыжник занял третье место в 15-километровом масс-старте. Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Клебо, поднявшийся в зачете на вторую строчку. Его отставание от Большунова сократилось с 26 секунд до 18.

На третье место опустился еще один представитель России Сергей Устюгов (отставание 21 секунда).

Еще один представитель России Артем Мальцев занимает седьмую строчку (1.45).

Завтра в Валь-ди-Фьемме пройдет классический спринт, а в воскресенье — подъем в гору Альпе де Чермис, который и определит победителя всей многодневки.

Общий зачет после пяти гонок. 1. Александр Большунов (Россия) — 2:24.39. 2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 0.18. 3. Сергей Устюгов (Россия) — 0.21. 5. Шур Рете (Норвегия) — 1.27. 5. Иво Нисканен (Финляндия) — 1.32. 6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 1.34. 7. Артем Мальцев (Россия) — 1.45... 14. Андрей Мельниченко (Россия) — 2.43. 15. Андрей Ларьков (Россия) — 3.05. 16. Иван Якимушкин (Россия) — 3.11... 18. Денис Спицов (Россия) — 3.25... 47. Глеб Ретивых (Россия) — 9.18.