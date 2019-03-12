Клебо обошел Большунова в общем зачете Кубка мира

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поднялся на 1-е место в общем зачете Кубка мира. 22-летний спортсмен выиграл сегодняшний спринт на этапе в норвежском Драммене и набрал 1281 очко.
Второе место занимает россиянин Александр Большунов (1250), третье - норвежец Шур Рете (802). Россиянин Сергей Устюгов располагается на 6-й строчке (633), Андрей Мельниченко - на 12-й (481), Андрей Ларьков - на 13-й (475), Денис Спицов - на 16-й (413), Глеб Ретивых - на 21-й (297), Евгений Белов - на 23-й (294), Максим Вылегжанин - на 25-й (282), Алексей Червоткин - на 38-й (156), Андрей Собакарев - на 45-й (122), Иван Якимушкин - на 51-й (102), Илья Семиков - на 53-й (94), Артем Мальцев - на 74-й (49), Илья Порошкин - на 78-й (45).
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 1281
2. Александр Большунов (Россия) - 1250
3. Шур Рете (Норвегия) - 802
4. Симен Крюгер (Норвегия) - 708
5. Дидрик Тонсет (Норвегия) - 670
6. Сергей Устюгов (Россия) - 633...
12. Андрей Мельниченко (Россия) - 481
13. Андрей Ларьков (Россия) - 475...
16. Денис Спицов (Россия) - 413...
21. Глеб Ретивых (Россия) - 297...
23. Евгений Белов (Россия) - 294...
25. Максим Вылегжанин (Россия) - 282...
38. Алексей Червоткин (Россия) - 156...
45. Андрей Собакарев (Россия) - 122...
51. Иван Якимушкин (Россия) - 102...
53. Илья Семиков (Россия) - 94...
74. Артем Мальцев (Россия) - 49...
78. Илья Порошкин (Россия) - 45