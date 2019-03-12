Клебо обошел Большунова в общем зачете Кубка мира

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поднялся на 1-е место в общем зачете Кубка мира. 22-летний спортсмен выиграл сегодняшний спринт на этапе в норвежском Драммене и набрал 1281 очко.

Второе место занимает россиянин Александр Большунов (1250), третье - норвежец Шур Рете (802). Россиянин Сергей Устюгов располагается на 6-й строчке (633), Андрей Мельниченко - на 12-й (481), Андрей Ларьков - на 13-й (475), Денис Спицов - на 16-й (413), Глеб Ретивых - на 21-й (297), Евгений Белов - на 23-й (294), Максим Вылегжанин - на 25-й (282), Алексей Червоткин - на 38-й (156), Андрей Собакарев - на 45-й (122), Иван Якимушкин - на 51-й (102), Илья Семиков - на 53-й (94), Артем Мальцев - на 74-й (49), Илья Порошкин - на 78-й (45).

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 1281

2. Александр Большунов (Россия) - 1250

3. Шур Рете (Норвегия) - 802

4. Симен Крюгер (Норвегия) - 708

5. Дидрик Тонсет (Норвегия) - 670

6. Сергей Устюгов (Россия) - 633...

12. Андрей Мельниченко (Россия) - 481

13. Андрей Ларьков (Россия) - 475...

16. Денис Спицов (Россия) - 413...

21. Глеб Ретивых (Россия) - 297...

23. Евгений Белов (Россия) - 294...

25. Максим Вылегжанин (Россия) - 282...

38. Алексей Червоткин (Россия) - 156...

45. Андрей Собакарев (Россия) - 122...

51. Иван Якимушкин (Россия) - 102...

53. Илья Семиков (Россия) - 94...

74. Артем Мальцев (Россия) - 49...

78. Илья Порошкин (Россия) - 45

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