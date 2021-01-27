Клебо о поведении Большунова: «Узнаю в нем себя»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выразил надежду на то, что россиянин Александр Большунов будет более сдержанным, чем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Следующий этап Кубка мира состоится в Фалуне (Швеция).

«Финиш эстафеты в Финляндии на прошлой неделе был драматичным, но я надеюсь, что Большунов тоже чему-то научился. Не скажу, что я испуган, понятно, что здесь дело в темпераменте, но должна же быть граница. Впрочем, было весело. Злиться из-за того, что что-то не ладится — нормальное явление. Я узнаю себя в действиях Александра, я тоже бил заграждения и так далее. Тем не менее, нужно сдерживаться. Одно дело — злость, но что-то нужно держать при себе», — цитирует TV2 Клебо.

В воскресенье, 24 января, российский лыжник Александр Большунов попал в скандальную ситуацию. На финишной прямой мужской эстафеты финский лыжник Йони Мяки подрезал Большунова, после чего россиянин махнул в его сторону палкой и нанес удар. После финиша Александр врезался в Мяки и уронил соперника. Россиянина дисквалифицировали за неспортивное поведение, а команду лишили бронзы в эстафете.