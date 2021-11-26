Лыжные гонки
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / Результаты Двоеборье Прыжки с трамплина
Новости   //    Лыжные гонки

Клебо — о победе Терентьева: «Еще один русский...Он бежал быстрее, чем мы когда-либо»

17:53
Теги:

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу россиянина Александра Терентьева в классическом спринте на этапе Кубка мира в Руке.

«Да, еще один русский. Не один, так другой, — приводит слова лыжника TV2. — Они появляются из-за спины и бегут быстрее, чем мы когда-либо бегали. Это было впечатляюще, больше сказать нечего. Я просто-напросто недостаточно хорош. Это то, что классно в спорте: появляются спортсмены, делая большой шаг вперед и становясь невероятно сильными за короткое время. Я считаю, что-то, что он делает, впечатляет и мотивирует».

Клебо в классическом спринте на этапе Кубка мира занял второе место, уступив Терентьеву 1, 18 секунды. Время 22-летнего россиянина — 2.31,90.

В субботу, 27 ноября, в Руке пройдут мужская и женская гонки классическим стилем на 15 и 10 км.

Дополнительная информация:

https://www.tv2.no/sport/14386816/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анна Горшкова все материалы автора
Читайте также
Беговые и горные лыжи: как встать на лыжи, как и где научиться кататься
В бундестаге раскритиковали заявление о некоммерческом характере СП-2
5