Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу россиянина Александра Терентьева в классическом спринте на этапе Кубка мира в Руке.

«Да, еще один русский. Не один, так другой, — приводит слова лыжника TV2. — Они появляются из-за спины и бегут быстрее, чем мы когда-либо бегали. Это было впечатляюще, больше сказать нечего. Я просто-напросто недостаточно хорош. Это то, что классно в спорте: появляются спортсмены, делая большой шаг вперед и становясь невероятно сильными за короткое время. Я считаю, что-то, что он делает, впечатляет и мотивирует».

Клебо в классическом спринте на этапе Кубка мира занял второе место, уступив Терентьеву 1, 18 секунды. Время 22-летнего россиянина — 2.31,90.

В субботу, 27 ноября, в Руке пройдут мужская и женская гонки классическим стилем на 15 и 10 км.