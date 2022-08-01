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Сегодня, 17:30

Клебо может пропустить до 12 недель из-за травмы ноги

Иван Шитик
Корреспондент
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Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо может пропустить до 12 недель тренировочных сборов. Норвежский лыжник получил травму ноги, сообщает VG.

Медицинское обследование показало, что в верхней части подколенного сухожилия есть растяжение.

Если подтвердится худший прогноз, то Клебо пропустит сборы национальной команды Норвегии в середине августа и тренировочные мероприятия в США.

Напомним, что новый лыжный сезон стартует в конце ноября. Первый этап Кубка мира сезона-2022/23 состоится в финском городе Рука 25-27 ноября.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Йоханнес Клебо
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