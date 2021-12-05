Российский лыжник Сергей Устюгов считает, что норвежец Йоханнес Клебо поддался ему на финише мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

— Да бросьте, он поддавался, — сказал Устюгов. — Не выкладывался на 100 процентов. Клебо — лучший финишер мира. Может, он просто публику хотел острой борьбой порадовать?

Устюгов выступил в составе второй сборной России и уступил Клебо 0,2 секунды на финише. Команда, в составе которой помимо Устюгова выступили Александр Терентьев, Илья Семиков и Артем Мальцев, заняла вторую строчку.