«Клебо мне поддавался». Устюгов — о финишной зарубе с норвежцем
Устюгов считает, что Клебо поддался ему на финише лыжной эстафеты в Лиллехаммере
13:37
Российский лыжник Сергей Устюгов считает, что норвежец Йоханнес Клебо поддался ему на финише мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.
— Да бросьте, он поддавался, — сказал Устюгов. — Не выкладывался на 100 процентов. Клебо — лучший финишер мира. Может, он просто публику хотел острой борьбой порадовать?
Устюгов выступил в составе второй сборной России и уступил Клебо 0,2 секунды на финише. Команда, в составе которой помимо Устюгова выступили Александр Терентьев, Илья Семиков и Артем Мальцев, заняла вторую строчку.
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