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Сегодня, 08:45

Клебо из-за усталости пропустит чемпионат Норвегии по лыжным гонкам

Алина Савинова
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо не примет участия в чемпионате Норвегии по лыжным гонкам.

Эту информацию подтвердил советник спортсмена Лассе Гимнес, который отметил, что Клебо еще недостаточно восстановился после «Тур де Ски».

«Он мог бы выступить хотя бы в классической «разделке» на 10 км. Это катастрофа для норвежских лыжных гонок. Я считаю, что это неприемлемо и неуважительно по отношению к норвежским лыжам. Нам нужно продвигать лыжные гонки, но трудно делать это без лучших», — заявил глава оргкомитета турнира Гудбранд Скраастад.

В начале января 28-летний Клебо победил в лыжной многодневной гонке «Тур де Ски» — 2025. Он выиграл этот турнир 4-й раз в карьере.

Чемпионат Норвегии по лыжным гонкам стартует 15 января и завершится 19-го числа. В эти же даты будет проходить этап Кубка мира во Ле-Ру.

Йоханнес Клебо
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