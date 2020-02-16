Клебо хотел бы поскорее завершить сезон

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал свое выступление в классической гонке преследования на втором этапе «Ски Тура» в Эстерсунде, где он стал 25-м.

— Это было ужасно. Совсем не весело. Сегодня был довольно мрачный день, — цитирует Клебо VG.

Хотел бы я поскорее завершить сезон? Это было бы лучше всего. По ощущениям в данный момент, это единственное, что мне хочется сделать. Но посмотрим, что будет в Оре.

В этой гонке россиянин Александр Большунов финишировал вторым и увеличил преимущество в общем зачете над норвежцем до 502 очков.