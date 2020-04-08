Клебо хочет снова тренироваться со спринтерами. С дистанционщиками у него не получилось

Норвежец Йоханнес Клебо, главный соперник Александра Большунова в общем зачете Кубка мира, опубликовал открытое письмо, в котором выражает желание вернуться в спринтерскую группу, с которой тренировался на протяжении многих лет.

Перед минувшим сезоном 23-летний лыжник попробовал готовиться с дистанционщиками, но это закончилось чувствительным поражением в поединке с Большуновым за Большой хрустальный глобус.

Йоханнес уверяет, что не отказывается и от претензий на победу на длинных дистанциях, и что у него нет никаких конфликтов в нынешней команде. Однако психологически ему более комфортно готовиться со спринтерами. Норвежская лыжная федерация в целом готова поддержать трехкратного олимпийского чемпиона, но окончательное добро на его переход даст только после 1 мая, после поведения итогов сезона, сообщает NRK.