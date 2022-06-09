Клебо хочет провести высотные сборы отдельно от сборной Норвегии

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о том, как планирует готовится к новому сезону. Он сообщил, что намерен провести высотные сборы отдельно от национальной команды.

«Я отправлюсь на высоту. Думаю, это важно для моего прогресса. Посмотрим, как у меня получится оптимизировать процесс. Хочу, чтобы дни были максимально полезными для меня», —цитирует Клебо NRK.

Сборная Норвегии проведет семь сборов перед стартом нового сезона. Клебо может пропустить, из-за подготовки на высотных сборах.