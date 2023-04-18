Клебо еще не решил, будет ли тренироваться со сборной Норвегии в следующем сезоне

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо не определился с планом тренировок на следующий сезон. Об этом сообщил его отец Хокун Клебо.

«Не хотим вдаваться в подробности о том, как идет общение с федерацией насчет нового сезона. Мы еще не решили, будем ли в национальной команде. Несомненно, Йоханнес продолжит тренировочную работу к чемпионату мира-2025, который пройдет в Тронхейме. Этот план включает, среди прочего, множество дней в высотных условиях. Посмотрим, будет ли это организовано без или с участием Федерации лыжных видов спорта Норвегии», — приводит слова Хокуна VG.

Йоханнес Клебо — один из самых титулованных лыжников в истории. 26-летний норвежец является пятикратным олимпийским чемпионом, девятикратным чемпионом мира, трехкратным обладателем Кубка мира.