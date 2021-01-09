Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо высказался об успехах россиян на «Тур де Ски». Норвежцы не поехали на престижную многодневку из-за риска заражения коронавирусом.

— Они выглядят очень сильными. Скучно смотреть на это из дома и видеть, как отрыв становится все больше, — цитирует VG Клебо. — Русских много в призах. Но будет здорово, если они возьмут «Тур де Ски», а мы — чемпионат мира.

В общем зачете у мужчин перед последним стартом лидирует россиянин Александр Большунов. Вторым идет француз Морис Манифика. Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Денис Спицов и Евгений Белов занимают с третьего по шестое место, а Андрей Мельниченко — восьмое.