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Клебо: «Большунов контролирует все, что касается лыжных гонок»

10:21
Александр Большунов. Фото Reuters
Александр Большунов. Фото Reuters
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, что думает о россиянине Александре Большунове.

«Смешно слышать, как говорят о том, что Большунов неудачно провел предсезоннцю подготовку. В общем зачете Кубка мира он идет третьим. Так что все, что касается лыжных гонок, он контролирует», — цитирует Клебо Nettavisen.

В индивидуальной гонке на первом этапе «Тур де Ски» Большунов завоевал серебро, Клебо занял четвертое место.

Сегодня, 31 декабря, состоится мужской масс-старт на 15 км свободным стилем на втором этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Начало — в 14.55 мск.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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