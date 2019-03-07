Клебо бьет по боксерской груше с фотографией Большунова. Видео

Норвежские лыжники Йоханнес Клебо, Сондре Фоссли, Петтер Нортуг и Шюр Рете приняли участие в шоу на телеканале NRK. Поделившись на две команды, спортсмены соревновались в силе удара по боксерской груше.

Каждому из спортсменов предложили выбрать фото соперника, по которому они будут бить. Клебо выбрал изображение россиянина Александра Большунова, а Фоссли предпочел портрет Сергея Устюгова.

На прошедшем чемпионате мира в австрийском Зеефельде сборная Норвегии выиграла 25 медалей из 22 комплектов наград: 13 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых.

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