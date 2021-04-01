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Клебо не поедет на свадьбу Большунова и Жеребятьевой

01:56
Йоханнес Клебо. Фото Instagram
Йоханнес Клебо. Фото Instagram
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Норвежец Йоханнес Клебо отметил, что не приедет на свадьбу Александра Большунова и Анны Жеребятьевой. 5 марта российский лыжник признался, что пригласил на свадьбу норвежца.

«Поеду ли на свадьбу? Нет. Тогда мне бы пришлось оставить проект в Норвегии. Плюс у меня еще много работы над моим домом, которая также требует времени», — цитирует Dagbladet Клебо.

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