Клебо не поедет на свадьбу Большунова и Жеребятьевой

Норвежец Йоханнес Клебо отметил, что не приедет на свадьбу Александра Большунова и Анны Жеребятьевой. 5 марта российский лыжник признался, что пригласил на свадьбу норвежца.

«Поеду ли на свадьбу? Нет. Тогда мне бы пришлось оставить проект в Норвегии. Плюс у меня еще много работы над моим домом, которая также требует времени», — цитирует Dagbladet Клебо.