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Карлссон выиграла индивидуальную гонку в Лиллехаммере, Непряева — пятая

14:50
Фрида Карлссон. Фото AFP
Фрида Карлссон. Фото AFP
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Шведская лыжница Фрида Карлссон выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Второй стала норвежка Тереза Йохауг. Замкнула тройку американка Рози Бреннан.

Россиянка Наталья Непряева финишировала пятой.

Лыжные гонки

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

Кубок мира

Женщины

Индивидуальная гонка, 10 км (С)

Финал

1. Фрида Карлссон (Швеция) — 26.58,4

2. Тереза Йохауг (Норвегия) — отставание 0,3

3. Рози Бреннан (США) — 11,3

4. Хелена Фоссесхольм (Норвегия) — 16,0

5. Наталья Непряева (Россия) — 28,5

6. Тириль Венг (Норвегия) — 30,1

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Роман Шишов все материалы автора
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