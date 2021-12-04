Карлссон выиграла индивидуальную гонку в Лиллехаммере, Непряева — пятая
14:50
Шведская лыжница Фрида Карлссон выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.
Второй стала норвежка Тереза Йохауг. Замкнула тройку американка Рози Бреннан.
Россиянка Наталья Непряева финишировала пятой.
Лыжные гонки
Лиллехаммер (Норвегия)
Кубок мира
Кубок мира
Женщины
Индивидуальная гонка, 10 км (С)
Финал
1. Фрида Карлссон (Швеция) — 26.58,4
2. Тереза Йохауг (Норвегия) — отставание 0,3
3. Рози Бреннан (США) — 11,3
4. Хелена Фоссесхольм (Норвегия) — 16,0
5. Наталья Непряева (Россия) — 28,5
6. Тириль Венг (Норвегия) — 30,1
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