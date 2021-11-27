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«Сегодня я реально была «в огне». На Фриде Карлссон загорелись штаны после финиша

19:49
Фрида Карлссон. Фото Instagram
Фрида Карлссон. Фото Instagram

Победительница индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в финском Рука Фрида Карлссон рассказала о происшествии, которое с ней случилось после финиша. Шведка поведала, что на ней загорелись штаны, когда она находилась в палатке.

«Это произошло из-за обогревательного прибора. Я сидела слишком близко к обогревателю, и у меня загорелись штаны. Было страшно. Зато сегодня я реально была «в огне». К счастью, не пострадала, но штанов у меня уже нет. Полностью сгорели», — приводит слова Карлссон Expressen.

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Иван Шитик все материалы автора
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