Карлссон победила в классическом марафоне на этапе Кубка мира в Осло, Непряева — пятая
Шведская лыжница Фрида Карлссон выиграла классический марафон на этапе Кубка мира в Осло. Она показала время 1:22.19,1.
Второе место заняла норвежка Тереза Йохауг (1,2), которая лидировала практически всю гонку, но в самом конце Карлссон сумела обойти ее. Тройку замкнула шведка Эбба Андерссон (20,9).
Лучшей из представительниц России стала Наталья Непряева — пятое место с отставанием 43,1.
Лыжные гонки
Осло (Норвегия)
Кубок мира
Женщины
Дистанционные соревнования
Масс-старт, 30 км (К)
1. Фрида Карлссон (Швеция) — 1:22.19,1
2. Тереза Йохауг (Норвегия) — отставание 1,2
3. Эбба Андерссон (Швеция) — 20,9
4. Шарлотта Калла (Швеция) — 40,5
5. Наталья Непряева (Россия) — 43,1
6. Катарина Хенниг (Германия) — 43,9
23. Алиса Жамбалова (Россия) — 3.25,1
31. Яна Кирпиченко (Россия) — 4.42,5
32. Екатерина Смирнова (Россия) — 4.49,2
34. Лилия Васильева (Россия) — 5.19,8
35. Алия Иксанова (Россия) — 5.20,3