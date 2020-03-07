Шведская лыжница Фрида Карлссон выиграла классический марафон на этапе Кубка мира в Осло. Она показала время 1:22.19,1.

Второе место заняла норвежка Тереза Йохауг (1,2), которая лидировала практически всю гонку, но в самом конце Карлссон сумела обойти ее. Тройку замкнула шведка Эбба Андерссон (20,9).

Лучшей из представительниц России стала Наталья Непряева — пятое место с отставанием 43,1.

Лыжные гонки

Осло (Норвегия)

Кубок мира

Женщины

Дистанционные соревнования

Масс-старт, 30 км (К)

1. Фрида Карлссон (Швеция) — 1:22.19,1

2. Тереза Йохауг (Норвегия) — отставание 1,2

3. Эбба Андерссон (Швеция) — 20,9

4. Шарлотта Калла (Швеция) — 40,5

5. Наталья Непряева (Россия) — 43,1

6. Катарина Хенниг (Германия) — 43,9

23. Алиса Жамбалова (Россия) — 3.25,1

31. Яна Кирпиченко (Россия) — 4.42,5

32. Екатерина Смирнова (Россия) — 4.49,2

34. Лилия Васильева (Россия) — 5.19,8

35. Алия Иксанова (Россия) — 5.20,3