Канделаки готова защищать Губерниева даже в суде

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки выразила поддержку комментатору Дмитрию Губерниеву. Ранее Губерниев резко высказывался в адрес главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, после чего она заявила, что не хочет, чтобы он работал на ее виде спорта.

«Губерниев эмоциональный парень, но я всегда буду защищать своих сотрудников, — цитирует Канделаки «РБК». — Я буду на его стороне, если оскорбительные высказывания приведут к разбирательству в суде. Если бы не Дмитрий, миллионы людей не стали бы смотреть биатлон. Я никогда не буду «прикручивать фитилек» взрослым людям. Елена Валерьевна сильная женщина и сама может за себя постоять».