Канадский лыжник раскритиковал поступок Большунова в Лахти

Бывший лыжник из Канады Девон Кершоу рассказал, что думает о поступке Александра Большунова после гонки в Хельсинки.

Чемпион мира 2011 года в командном спринте считает, что российский лыжник сам виноват в конфликте с финном Йони Маки:

«Не понимаю, чему учат лыжников, таких как Червоткин или Большунов... Они сильно сближаются с теми, кто их опережает. Именно из-за этого ранее было столкновения с Холундом. Виноват там был россиянин — на сто процентов. Большунов был в ярости после той гонки. Маки слегка нарушал правила, он это сам понимает. Но заслужил ли он чтобы ему врезали? Наверное, нет. Он закрыл дверь для Большунова, поджал его. И в этот момент Александр потерял голову. Он как безумец начал махать палкой», — заявил Кершоу в подкасте для Faster Skier.

«Он на полном ходу врезается в соперника. Это безумие! Большунов был лучшим прошлом сезоне. Он лучший лыжник нынешнего сезона. Веди себя так, как должен чемпион» — добавил канадец.

В воскресенье 24 января российский лыжник Александр Большунов попал в скандальную ситуацию. На финишной прямой мужской эстафеты финский лыжник Йони Мяки подрезал Большунова, после чего россиянин махнул в его сторону палкой и нанес удар. После финиша Александр врезался в Мяки и уронил соперника. Россиянина дисквалифицировали за неспортивное поведение, а команду лишили бронзы в эстафете. Медали получила вторая команда из России, в составе которой выступали Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов.