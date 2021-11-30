Кершоу: «Терентьев «уклебил» Клебо. Просто безумие»

Чемпион мира 2011 года в командном спринте, канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал победу россиянина Александра Терентьева в классическом спринте на этапе Кубка мира в Руке.

Вторым стал норвежец Йоханнес Клеб, третьим — норвежец Эрик Вальнес. Клебо уступил Терентьеву 1,18 секунды.

«Когда кажется, что лыжные гонки уже остановились в своем развитии, то смотришь, как Терентьев разделывается с Клебо и Вальнесом. Он их уничтожил.

Клебо не проигрывал финалы спринтов классикой более четырех лет на Кубке мира (проиграл лишь Александру Большунову на этапе Кубка мира в Руке в 2018 году. — Прим. «СЭ»), — отметил Кершоу на подкасте FasterSkier. — Он сделал классный маневр, когда пошел в атаку, а остальные спали. Клебо ушел в отрыв, а на 99 процентов это конец для остальных. Он отлично выглядел во время подъема в гору. Думал, что Вальнес и Терентьев смогут немного к нему приблизиться, однако в итоге Терентьев раздавил как Вальнеса, так и Клебо. Я никогда такого не видел.

Это Клебо 2.0 на подъеме. Терентьев «уклебил» самого Клебо. Просто невероятно. Ему 22 года, первый подиум на Кубке мира — и сразу победа. Вот это называется ворвался. Настоящее безумие".