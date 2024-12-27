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Каминский отметил, что в лыжных гонках идет смена поколений

Алина Савинова
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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский на примере Сергея Ардашева рассказал о смене поколений в российских лыжных гонках.

«Тот же Сергей Ардашев все-таки чемпион мира среди молодежи 2020 года. Там он боролся почти на равных с Харальдом Амундсеном. Сергей очень ярко пробежал классику, а Амундсен выиграл конек. Около минуты они привезли друг другу. И тот, и другой прогрессируют. Амундсен уже был призером чемпионата мира в личной гонке. Вот и Сергею пришла пора себя проявлять, что ему удается на всероссийском уровне. Это касается не только его, но и других подрастающих молодых ребят. Идет смена поколений», — цитирует Каминского Vprognoze.ru.

26-летний Ардашев является лидером общего зачета Кубка России по лыжным гонкам после четырех этапов. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занимает только пятое место.

Источник: Vprognoze.ru
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