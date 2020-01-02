Калле Хальфварссон: «Возможно, со стороны Большунова была ненормативная лексика»

Калле Хальфварссон прокомментировал слова Александра Большунова, который остался недоволен действиями шведа в гонке преследования на «Тур де Ски». Победивший россиянин хотел, чтобы Калле вышел вперед в ходе гонки, но он отказался.

— Он хотел, чтобы я вышел вперед и тянул группу как раз перед тем, как мы поймали Устюгова, — цитирует шведа Expressen. — Он что-то сказал по-русски, но, вероятно, потом понял, что у меня не было таких сил. Я не понимаю, как мне идти вперед, когда они намного сильнее меня. Возможно, с его стороны была ненормативная лексика. Не похоже, чтобы он был очень счастлив.

Мне будет тяжело возглавить общий зачет. Буду рад, если останусь в топ-10. Я еще ни разу не посмотрел, какое место занимаю.