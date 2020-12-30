Как вытаскивали застрявший во льду автобус сборной России по лыжам. Выглядит жутко

Представители сборной России по лыжным гонкам попали в аварию на границе Швейцарии и Италии. Автобус, в котором ехали водитель и пять сервисменов, занесло, он проехал 50 метров по склону и упал на замерзшее озеро. Машина надломила лед и застряла.

Канал Unica TV опубликовал видео, как автобус достают спасатели. Как сообщалось ранее, в нем не было лыжников, а все пострадавшие отделались легкими повреждениями и отказались от госпитализации.