Олимпийский чемпион Александр Легков в интервью Анне Соколовой для Youtube-канала «Спорт-Экспресс» рассказал о системе тестирования ВАДА и предложениях применить допинг.

— Эритропоэтин — самый простой допинг, который можно представить. Его уже никто не будет делать, потому что это очень сильно видно, невооруженным взглядом, ловится на раз-два, допинг прошлых лет, — сказал Легков. — Сейчас нужно все мониторить с доктором и тренером. Сейчас, да и все года, что мы бегали, как можно что-то сожрать, если ВАДА все отмечает, 24 часа в сутки, где ты находишься. Ты должен в течение дня написать, где ты, четко определить диапазон, где ты будешь. Если в этот диапазон тебя там нет, то это желтая карточка. На третье предупреждение — дисквалификация на 2 года.

— Тебе «чудо-доктора» предлагали что-то нелегальное?

— Нелегального точно не предлагали, но были какие-нибудь отвары тибетские, травы. Серьезно, не предлагали. До 2010 года я был в основной команде, и мы даже не знали, было ли что-то. Думали, что, наверное, что-то есть, а после 10-го года мне никто не мог ничего предложить, потому что я в Швейцарии прожил 4 года. Там тренеры — европейцы, они четко нам сказали, что если кто-то что-то сделает без нас, неважно, запрещенное или нет, то мы сразу перестаем работать.