Лыжные гонки
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Как изменились лыжные гонки за 90 лет. Впечатляющий видеоколлаж

11:32

Официальный русскоязычный Twitter МОК опубликовал сравнительный видеоколлаж выступлений лыжников на первых и последних на данный момент Олимпийских играх.

Лыжные гонки были представлены на всех зимних Играх, начиная с первой в 1924 году. На первой Белой Олимпиаде в Шамони разыгрывались медали в мужских гонках на 18 и 50 км. На Играх-2018 в Пхенчхане разыгрывалось 12 комплектов наград.

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