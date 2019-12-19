Как изменились лыжные гонки за 90 лет. Впечатляющий видеоколлаж

Официальный русскоязычный Twitter МОК опубликовал сравнительный видеоколлаж выступлений лыжников на первых и последних на данный момент Олимпийских играх.

Лыжные гонки были представлены на всех зимних Играх, начиная с первой в 1924 году. На первой Белой Олимпиаде в Шамони разыгрывались медали в мужских гонках на 18 и 50 км. На Играх-2018 в Пхенчхане разыгрывалось 12 комплектов наград.