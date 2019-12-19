Как изменились лыжные гонки за 90 лет. Впечатляющий видеоколлаж
11:32
Официальный русскоязычный Twitter МОК опубликовал сравнительный видеоколлаж выступлений лыжников на первых и последних на данный момент Олимпийских играх.
Лыжные гонки были представлены на всех зимних Играх, начиная с первой в 1924 году. На первой Белой Олимпиаде в Шамони разыгрывались медали в мужских гонках на 18 и 50 км. На Играх-2018 в Пхенчхане разыгрывалось 12 комплектов наград.
Как за 90 лет изменились лыжные гонки на Олимпийских играх? ?— Олимпийские игры (@Olympic) December 19, 2019
?#Olympic #tbt pic.twitter.com/5fJwV8EYnV
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...