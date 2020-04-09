«Клиника, бедная женщина». Губерниев отреагировал на критику Вяльбе

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале отреагировал на фрагмент интервью президента ФЛГР Елены Вяльбе журналисту «СЭ» Владимиру Иванову.

Ранее Вяльбе призналась, что не хочет, чтобы Губерниев комментировал лыжные гонки.

«Свят, свят. Фрагмент вью моего корешка из «Спорт-Экспресса» Володи Иванова с президентом ФЛГР. Боже мой, ну как можно реагировать на этот абсолютно бессмысленный речевой поток. Мысли свои ясно выражать и думать — это вам не чемпионаты в разгар пандемии проводить. Клянусь бледной тенью бывшего губернатора Архангельской области. Тут не до хайпа, тут клиника... Бедная женщина», — написал Губерниев в Telegram.

Елена Вяльбе: «Вообще не хочу, чтобы Губерниев комментировал лыжные гонки»