Иверсен: «На месте финна я бы ударил Большунова в ответ»

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен выразил недовольство поведением Александра Большунова в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти. Россиянин замахнулся палкой на финна Йони Мяки, а после финиша врезался в него на полном ходу и повалил на снег. Мяки получил травму.

— На месте финна я бы встал и ударил бы Большунова в ответ, — цитирует VG Иверсена.

Большунов был дисквалифицирован, его команда лишилась бронзы, которая перешла второй команде России.