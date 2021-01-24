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Иверсен: «На месте финна я бы ударил Большунова в ответ»

16:33

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен выразил недовольство поведением Александра Большунова в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти. Россиянин замахнулся палкой на финна Йони Мяки, а после финиша врезался в него на полном ходу и повалил на снег. Мяки получил травму.

— На месте финна я бы встал и ударил бы Большунова в ответ, — цитирует VG Иверсена.

Большунов был дисквалифицирован, его команда лишилась бронзы, которая перешла второй команде России.

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