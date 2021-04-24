Итальянский лыжник Пеллегрино присоединится к сборной России 17 мая

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев сообщил, что итальянские спортсмены Федерико Пеллегрино и Франческо Де Фабиани присоединятся к российской команде на сборе в Рамзау (Австрия).

«У нас первый сбор намечен на 17 мая в австрийском Рамзау, в нем будут участвовать все входящие в группу спортсмены. Итальянцы присоединятся к нам с первого сбора, на протяжении всех последующих сборов будут с нашей группой готовиться. Первый сбор продлится до 2 июня, у нас будет лыжная подготовка, роллеры, кросс, походы. Часть наших спортсменов уже прошла обязательное углубленное медицинское обследование, другим еще предстоит это сделать. Это будет подготовительный сбор к лету со специальными упражнениями на лыжах. Мы в этом году планируем очень много кататься на лыжах, нам это очень важно. В июне у нас тоже будет лыжная подготовка», — приводит ТАСС слова Турышева.

Де Фабиани — бронзовый призер чемпионата мира, Пеллегрино — чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр.