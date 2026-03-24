Источник: Стало известно как будет звучать должность Вяльбе в новой федерации

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в случае избрания на пост главы будущей объединенной федерации лыжных гонок и сноуборда займет должность председателя организации.

Как сообщил РИА Новости источник, глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе станет его заместителем.

Таким образом, должность президента федерации перестанет существовать. Нынешние руководители федераций лыжных видов Елена Вяльбе, Леонид Мельников, Алексей Курашов, Денис Тихомиров и Дмитрий Дубровский станут заместителями председателя и кураторами своих направлений.

В понедельник Свищев был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, сменив на этой должности Елену Вяльбе. Также он единогласно выдвинут на пост президента будущей объединенной федерации, которая объединит Федерации лыжных гонок, прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, сноуборда, фристайла и горнолыжного спорта.

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