Источник: Полторанин использовал кровяной допинг во время Олимпиады-2018

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин применял кровяной допинг во время зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане, сообщает Nettavisen со ссылкой на документы Международной федерации лыжного спорта (FIS).

В 2019 году Полторанин уже был дисквалифицирован на четыре года за использование кровяного допинга. По данным источника, казахстанский спортсмен использовал этот вид допинга и на Играх в Пхенчхане, а также ряде других соревнований в последние годы.

Полторанин стал участником допингового скандала на чемпионате мира 2019 года по лыжным гонкам. Тогда лыжники переливали кровь в замаскированном под парикмахерскую здании. За аналогичные нарушения также были наказаны эстонцы Карел Таммьярва, Андреас Веерпалу и Алго Керпа.

Казахстанский спортсмен не оспаривал свою дисквалификацию. По данным источника, он несколько раз переливал кровь во время Олимпиады. На играх в Корее он стал 17-м в спринте и 15-м — в гонке на 50 километров, но после дисквалификации его результаты были аннулированы.