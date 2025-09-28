Источник: FIS хотела вернуть российских лыжников на Кубок мира, но отложила решение

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) была близка к тому, чтобы вернуть российских спортсменов на международные соревнования, сообщает TV2.

Как отмечает источник, организация рассчитывала принять решение в пользу допуска россиян на прошедшем заседании, однако его пришлось отложить из-за полярных мнений ряда руководителей FIS.

«Совет расколот, что также показало заседание на этой неделе. Если соглашение не будет достигнуто, все может решиться голосованием», — говорится в материале.

Окончательное решение по допуску российских лыжников будет принято на заседании, которое пройдет 21 октября.

Российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой FIS с марта 2022 года. 19 сентября спортивный директор МОК Пьер Дюкрей заявил, что есть вероятность того, что лыжникам из России будет дан шанс отобраться на Олимпиаду.