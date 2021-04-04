Илья Семиков выиграл марафон на чемпионате России по лыжным гонкам
10:47
Илья Семиков выиграл марафон на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.
Спортсмен, представляющий Республику Коми, преодолел дистанцию в 50 километров за 2 часа, 23 минуты и 12 секунд. Серебро взял Алексей Шемякин (Архангельская область), бронза — у Андрея Собакарева (Новосибирская область).
Чемпионат России по лыжным гонкам
Тюмень
Мужчины
Марафон
1. Илья Семиков (Республика Коми) — 2.23.12,2
2. Алексей Шемякин (Архангельская область) — отставание +10,7 секунды
3. Андрей Собакарев (Новосибирская область) — +1.13,8
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