Илья Семиков выиграл марафон на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.

Спортсмен, представляющий Республику Коми, преодолел дистанцию в 50 километров за 2 часа, 23 минуты и 12 секунд. Серебро взял Алексей Шемякин (Архангельская область), бронза — у Андрея Собакарева (Новосибирская область).

Чемпионат России по лыжным гонкам

Тюмень

Мужчины

Марафон

1. Илья Семиков (Республика Коми) — 2.23.12,2

2. Алексей Шемякин (Архангельская область) — отставание +10,7 секунды

3. Андрей Собакарев (Новосибирская область) — +1.13,8