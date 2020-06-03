Российский лыжник Илья Черноусов, перешедший в сборную Швейцарии, рассказал, что не боится того, что его сочтут предателем из-за смены спортивного гражданства.

— Да уже сочли. Но это просто был один человек, — приводит TV2 слова Черноусова. — Я думаю, все хорошо — я не первый спортсмен, который это делает. Друзья в России восприняли это положительно, даже спросили, почему я не сделал это раньше. Им сложно понять, что такие вещи требуют времени. Летом мне придется много тренироваться и пройти окончательные процедуры для получения швейцарского паспорта. Моя цель — выступить за Швейцарию на Олимпийских играх.

Черноусов — бронзовый призер марафона на ОИ-2014 в Сочи. 33-летний россиянин женат на швейцарской биатлонистке Селине Гаспарин, у пары есть две дочери.