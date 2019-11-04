Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Лыжные гонки

«Хотелось бы хоть один полтинник». Устюгов — о календаре Кубка мира

12:00
Теги:

Российский лыжник, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов — о календаре Кубка мира на следующий сезон.

— В целом календарь Кубка мира на будущий год вас устраивает?

— Количество спринтов и дистанционных гонок сбалансировано. Но хотелось бы, например, хоть один «полтинник». Раньше была классная гонка в Италии, когда бежали из Кортины в Тоблах. Но международная федерация ведь ориентируется на интересы телевидения и старается, чтобы это было зрелищно. Нас, лыжников, особо не спрашивают. Если хочешь пробежать марафон, есть масса мест, где можно это сделать, помимо Кубка мира. (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Сергея Устюгова — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/skiing/reviews/kak-gotovitsya-k-sezonu-lider-lyzhnoy-sbornoy-rossii-sergey-ustyugov-intervyu-1606621/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир