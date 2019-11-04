Российский лыжник, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов — о календаре Кубка мира на следующий сезон.

— В целом календарь Кубка мира на будущий год вас устраивает?

— Количество спринтов и дистанционных гонок сбалансировано. Но хотелось бы, например, хоть один «полтинник». Раньше была классная гонка в Италии, когда бежали из Кортины в Тоблах. Но международная федерация ведь ориентируется на интересы телевидения и старается, чтобы это было зрелищно. Нас, лыжников, особо не спрашивают. Если хочешь пробежать марафон, есть масса мест, где можно это сделать, помимо Кубка мира. (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Сергея Устюгова — здесь.