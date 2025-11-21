Лыжи
Лыжные гонки

Сегодня, 15:38

Фалеева и Терентьев стали победителями спринтов на «Хибинской гонке»

Алина Савинова

Анастасия Фалеева выиграла спринт классическим стилем на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам «Хибинская гонка».

Представительница Республики Татарстан в финале преодолела круг за 4 минуты 13,71 секунды.

Второй стала Алена Баранова, уступив Фалеевой 0,1 секунды. Тройку замкнула Ольга Сергеева (+0,51).

У мужчин победу в спринте одержал Александр Терентьев с результатом 3 минуты 37,53 секунды. На второй позиции расположился Сергей Забалуев (+0,36), на третьей — Иван Горбунов (+0,47).

Соревнования проходят с 20 по 23 ноября в Кировске (Мурманская область).

Александр Терентьев
Анастасия Фалеева
