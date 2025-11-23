Лыжи
Сегодня, 13:30

Спицов выиграл «разделку» на «Хибинской гонке», Большунов занял девятое место

Анастасия Пилипенко

Олимпийский чемпион 2022 года в лыжной эстафете Денис Спицов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на Всероссийских соревнованиях «Хибинская гонка» в Кировске.

Он финишировал с результатом 35 минут 25,2 секунды. Второе место в гонке занял Савелий Коростелов (отставание +14,3 секунды). Тройку призеров замкнул Сергей Ардашев (+24,0).

Трехкратный олимпийский чемпион, Александр Большунов занял лишь девятое место, уступив Спицову 59,4 секунды.

В женской гонке на 10 км победительницей стала Алина Пеклецова с результатом 26 минут 30,2 секунды. Второе место в гонке заняла Арина Кусургашева (+28,1). Тройку призеров замкнула Евгения Крупицкая (+32,0). Четвертую позицию заняла Вероника Степанова (+45,0), для которой эта гонка стала первой после рождения ребенка.

Денис Спицов
Фалеева и Терентьев стали победителями спринтов на «Хибинской гонке»

Takayama

