Хайди Венг: «Непряева думала, что опередила меня на финише. Мне даже было трудно дышать»

Норвежская лыжница Хейди Венг подвела итоги гонки преследования на 10 км в рамках «Тур де Ски», где она заняла третье место.

— К последнему кругу я уже очень устала, — цитирует Венг NRK. — Я даже немного отпустила остальных, но увидела, что и они устают. Когда остается полтора километра до конца, я всегда немного просыпаюсь. Я набрала отличную скорость, так что была хороша в спринте.

Была уверена, что у меня не получится выйти на третье место. Это было трудно. Я хорошо понимаю, что Непряева думала, что опередила меня на финише. Мне даже было трудно дышать.