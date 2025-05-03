Амундсен: «Российские спортсмены не должны участвовать в соревнованиях ни в каком виде спорта»

Норвежский лыжник Харальд Амундсен считает, что российские спортсмены не должны участвовать в международных турнирах во всех видах спорта. Он считает странным, что российские теннисисты продолжают играть на соревнованиях.

«Я вижу, что в нескольких других видах спорта участвуют россияне. Теннис — это мировой вид спорта, в нем участвуют российские игроки, а на трибунах присутствуют знаменитости. Это немного странно, что это допускается, когда они не могут соревноваться в лыжных гонках. Пока продолжается СВО, думаю, что они не должны участвовать в соревнованиях ни в каком виде спорта», — приводит слова Амундсена Dagbladet.

3 мая Йоханнес Клебо заявил, что считает неправильным возможный допуск российских лыжников к соревнованием под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).