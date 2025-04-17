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Лыжные гонки

17 апреля, 17:19

Губерниев заявил о помехах со стороны Вяльбе: «ФЛГР нужен новый руководитель»

Руслан Минаев
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
Елена Вяльбе.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе пытается помешать его членству в подмосковной федерации лыжных гонок.

«Внимание, по данным достоверных источников, гражданка Вяльбе Е.В. пытается помешать моему твердому членству в подмосковной федерации лыжных гонок!!! Вологодская лыжная федерация уже ощутила на себе давление со стороны вышеупомянутой гражданки!!! Все это еще больше укрепляет меня в правильности моих действий!!! Меня боятся ибо за мной Лыжная Страна!!! ФЛГР нужен новый руководитель, и это буду я», — написал Губерниев в Telegram-канале.

Дмитрий Губерниев.Губерниев говорит о желании возглавить российские лыжи. Насколько это реально?

Ранее журналист заявил, что имеет полное право баллотироваться на пост главы ФЛГР.

Елена Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. Следующие выборы главы организации пройдут в 2026-м.

Источник: Telegram-канал Дмитрия Губерниева
Дмитрий Губерниев
Елена Вяльбе
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