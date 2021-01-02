Губерниев: «Я звезда не только биатлонная, но и лыжных гонок. Нужно подтягиваться к моему уровню»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал для «СЭ» итоги масс-стартов на втором этапе многодневки «Тур де Ски», а также высказался о критике в свой адрес за работу на турнире.

— Всегда обидно, когда такая история происходит. Аппетит же приходит во время еды, нам мало одной победы Большунова, а весь подиум подавай. Но это рабочий момент в контактных гонках, — заявил Губерниев. — Червоткина очень жаль, нужно быть внимательным в такие минуты. Хочу поддержать Наташу Непряеву и сильно за нее болею. Я каждый раз изранен этими поражениями. Эмоции невероятные, я получил удовольствие работать с Сашей Легковым. Думаю, у нас все получилось. Еще будем комментировать перед биатлоном. Думаю, поработаем с ним на чемпионате мира.

Если говорить о том, что меня критиковали за работу сегодня, то я не знаком с критикой. Я хожу по улицам, где люди со мной фотографируются, берут автографы и говорят спасибо за мою работу. Если 100 человек на разных ресурсах отмечают мою работу со знаком минус даже в тот момент, когда выигрывает Большунов и происходят такие столкновения, то я просто яркая путеводная звезда. Да, я звезда. Не только биатлонная, но и лыжных гонок, поэтому нужно подтягиваться к моему уровню.

(Данил Алешин)